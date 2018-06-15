Межведкомиссия Кабмина начала изучение 5-летнего конфликта вокруг ТРЦ Sky Mall

Межведомственная комиссия Кабинета министров по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий после встречи президентов Украины и Эстонии приступила к изучению конфликта вокруг киевского ТРЦ Sky Mall и одного из его инвесторов - Arricano Real Estate Plс (Кипр).

Как указывается в протоколе заседания межведкомиссии, состоявшегося 31 мая 2018 года под председательством первого вице-премьер-министра экономического развития и торговли Степана Кубива, МВД поручено предпринять исчерпывающие меры по наложению ареста на корпоративные права ООО "Призма Бета" (формальный собственник ТРЦ – ИФ).

МВД также поручено взять под особый контроль ход досудебного расследования по фактам перерегистрации "Призма Бета" из Киева в Луганск вопреки судебным запретам, оформление ипотек на ТРЦ Sky Mall, незаконное снятие арестов, выведение средств из компании, уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, МВД обязано проверить правомерность открытия уголовных производств в отношении сотрудников Arricano, а Министерство юстиции – законность перерегистрации права собственности на ТРЦ Sky Mall и прекращения существования ООО "Призма Бета".

Государственной фискальной службе поручено дополнительно проверить финансово-хозяйственную деятельность предприятия за пять лет.

Помимо этого, Генеральной прокуратуре рекомендовано взять под особый контроль ход досудебного расследования в уголовном производстве относительно ТРЦ Sky Mall.

Как сообщила пресс-служба Arricano Real Estate Plс, генеральный директор компании Михаил Меркулов рассчитывает, что рассмотрение межведкомиссией дела о нарушении законодательства относительно права собственности ТРЦ Sky Mall "сдвинет с места, разблокирует рассмотрение дел в отношении незаконных действий ООО "Призма Бета", нарушение закона относительно прав собственности на ТРЦ Sky Mall и исполнения судебных решений международных судов, согласно которым право собственности на ТРЦ Sky Mall принадлежит компании Arricano".

Как сообщалось, в январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.

Для обретения контроля над управлением и финансовыми потоками ТРЦ компании необходимо добиться восстановления корпоративной структуры активов Assofit, существовавшей на момент начала арбитражных споров. Для этого Assofit должна возобновить контроль над ООО "Призма Бета", доли в котором были переданы другим компаниям. Кроме того, в собственность "Призма Бета" необходимо вернуть ТРЦ со всеми составляющими объектами, которые в 2014 году были переведены в банк "Пивденный". В компанию Assofit также должны вернуться кредиты на общую сумму порядка $100 млн, права выплаты по которым были выведены на другие кипрские структуры.