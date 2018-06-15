Коми войдет в историю как худший директор ФБР, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал доклад американского Минюста о дисциплинарных нарушениях в ФБР "катастрофой" для ведомства и его бывшего директора Джеймса Коми.

"Доклад генерального инспектора (Минюста США - ИФ) - это полная катастрофа для Дж.Коми, его приспешников и, к сожалению, всего ФБР", - написал президент в своем микроблоге в "Твиттере".

"Теперь Дж.Коми официально войдет в историю как худший лидер ФБР за все время существования (этого ведомства - ИФ)", - добавил Д.Трамп.

Он подчеркнул, что "сделал очень доброе дело, уволив" Дж.Коми с поста директора ФБР.

Минюст США распространил доклад генерального инспектора министерства Майкла Горовица накануне. В документе говорилось, что экс-директор ФБР Дж.Коми допустил дисциплинарные проступки в рамках расследования нарушений со стороны соперницы Д.Трампа на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

В рамках расследования Минюста США были изучены действия высокопоставленных сотрудников ФБР до президентских выборов 2016 года, в частности - вопросы, касающиеся проведения расследования скандала об использовании Х.Клинтон личной почты. Помимо этого, целью расследования стал анализ решений, принятых Дж.Коми и предыдущим генпрокурором США Лореттой Линч.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

Д.Трамп уволил Дж.Коми с поста директора ФБР в мае 2017 года за "неэффективное руководство бюро". Помимо нарушений Х.Клинтон, Дж.Коми расследовал предположительное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Д.Трампа с Москвой.