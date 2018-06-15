Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли почти на два месяца

Шевченковский районный суд г.Киева по техническим причинам перенес слушание дела в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука на 9 августа на 10:30.

Как сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбу"к пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец, на заседании в пятницу должны были сформировать суд присяжных.

"Заседание по техническим причинам отложили на 9 августа 2018 года на 10:30. Согласно закону, суд должен был вручить присяжным уведомление о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Этот срок не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня", - написала Н.Максимец.

По ее словам, соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования состава суда присяжных и законности осуществления ими судебного рассмотрения по данному делу. "Поэтому суд принял решение перенести заседание", - добавила Н.Максимец.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева, решение суда о переносе слушания почти на два месяца вызвало возмущение у матери О.Бузины.

Как сообщалось, прокуратура Киева 28 ноября 2017 года направила данный обвинительный акт для рассмотрения по существу в Шевченковский суд Киева.

О.Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления – Андрей Медведько и Денис Полищук – были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

27 июня 2017 года защитник А.Медведько и Д.Полищука Сергей Войченко заявил, что прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве О.Бузины, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия обвиняемых квалифицированы п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч.2 ст. 28 (по предварительному сговору лиц, которые заранее договорились о совместном совершении преступления) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. Санкция этих статей предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.