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21:19 06.05.2019

Суд будет формировать новый состав по рассмотрению дела об убийстве Бузины

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Суд будет формировать новый состав по рассмотрению дела об убийстве Бузины

Председательствующий в судебном заседании по делу об убийстве Бузины заявил о самоотводе, Шевченковский суд будет формировать новый состав суда по рассмотрению этого дела, сообщила агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На заседании в понедельник председательствующий Евгений Сидоров заявил о самоотводе", сказала она.

По ее словам, Е.Сидоров заявил, что информация о якобы умышленном затягивании рассмотрения дела судом не соответствует действительности, и с начала прошлого года проведено 25 заседаний.

"Отдельные участники процесса предприняли все возможные меры для дискредитации состава суда в целом и меня как председательствующего судьи", - сказал Е.Сидоров, мотивируя свой самоотвод.

Суд присяжных, по словам пресс-секретаря прокуратуры, удовлетворил самоотвод председательствующего.

"Отвести от участия в рассмотрении уголовного производства... судью Шевченковского районного суда Киева Сидорова Е.В... направить руководителю аппарата Шевченковского районного суда Киева уголовное производство для выполнения требований ст.35 УПК Украины и решения вопроса о формировании нового состава суда", - говорится в определении суда.

Теги: #киев #бузина #украина #суд #убийство
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