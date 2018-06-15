В Киеве внезапно умер водитель автобуса, автобус с детьми остановил учитель

В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем, неуправляемый Mercedes остановил учитель, сообщил в Facebook руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"15 июня в Киеве около Южного вокзала водитель скончался прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. В транспорте находились дети", - сообщил в Facebook В.Антонов в пятницу.

"Трагический случай произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20…. В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению. Неуправляемый Mercedes самостоятельно остановил их учитель. Никто из детей не пострадал", - написал В.Антонов.

Эту информацию подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь Патрульной полиции.