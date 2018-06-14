В харьковскую полицию десятый день подряд поступают сообщения о минировании пяти бизнес-центров

Полиция проверяет сообщение о минировании пяти бизнес-центров, расположенных на ул.Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и на Московском проспекте в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию в четверг около 09:15.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.