События

07:39 14.06.2018

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены четверо военных

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За прошедшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, четверо военнослужащих ранены, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы", – говорится в сводке по состоянию на 7:00 четверга, обнародованной на странице ООС в Facebook.

В Луганской области в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево.

На Донецком направлении в районе города Авдеевка боевики вели огонь из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", – отметили в Организации.

По данным украинской разведки, пятеро боевиков ранены и один уничтожен.

Теги: #оос #сводка #украина
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