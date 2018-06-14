Боевики 33 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены четверо военных

За прошедшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, четверо военнослужащих ранены, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы", – говорится в сводке по состоянию на 7:00 четверга, обнародованной на странице ООС в Facebook.

В Луганской области в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево.

На Донецком направлении в районе города Авдеевка боевики вели огонь из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", – отметили в Организации.

По данным украинской разведки, пятеро боевиков ранены и один уничтожен.