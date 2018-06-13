События

04:53 13.06.2018

На Хмельнитчине пресечено производство фальсифицированного алкоголя, "товара" изъято на 2 млн грн

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На Хмельнитчине пресечено производство фальсифицированного алкоголя, "товара" изъято на 2 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницкой области блокировали незаконное производство и сбыт фальсифицированного алкоголя из недоброкачественного сырья, сообщила пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что четверо жителей Каменец-Подольского организовали производство контрафактных алкогольных напитков под видом марок известных брендов", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник.

В спецслужбе уточнили, что подпольный цех по изготовлению фальсификата злоумышленники оборудовали в одном из заброшенных складских помещений города. Готовую "продукцию" они разливали в так называемые ПЭТ-бутылки различной емкости и пакеты bag-in-box. Поддельную водку дельцы сбывали на территории региона через доверенных лиц.

"Во время санкционированных обысков в подпольном цехе изъято почти 5 тыс. литров этилового спирта и 2 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, а также около пятидесяти коробов контрафактных табачных изделий. Стоимость изъятого "товара" по ценам "черного рынка" составляет почти 2 млн грн", – сказано в сообщении.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2, 3 ст. 204 УК Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с фискальной службой и прокуратурой.

 

 

Теги: #киев #алкоголь #украина #контрафакт
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