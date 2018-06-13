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00:39 13.06.2018

Парубий призвал французский бизнес не участвовать в строительстве "Северного потока-2"

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Парубий призвал французский бизнес не участвовать в строительстве "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с главой Сената Франции Жераром Ларше призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2", сообщается на сайте украинского парламента.

"Глава Верховной Рады призвал французский бизнес отказаться от участия в «бесперспективном и сомнительном проекте по строительству газопровода "Северный поток-2", - сказано в сообщении.

Спикер отметил, это не экономический, а политический проект, который нужен России, чтобы шантажировать Европу.

Вместе с тем он поблагодарил французских коллег за санкции против РФ и призвал усилить их.

"Очень неправильно, если кто-то думает, что Россия ведет войну только против Украины – Путин ведет войну против всего цивилизованного мира", - сказал А.Парубий.

Он также добавил, что если будет правильное понимание, что президент РФ несет глобальную угрозу, то не будет возникать дискуссия в Европе относительно смягчения или отмены санкций.

Кроме того, спикер украинского парламента поблагодарил членов Сената Франции за консультативную помощь во время проведения реформы децентрализации.

Он также предложил Ж.Ларше провести в Париже неделю Украины, чтобы познакомить французов с украинской культурой, историей и современностью.

В свою очередь глава Сената поздравил спикера Верховной Рады и народных депутатов с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщалось, с 10 по15 июня А.Парубий находится с визитами во Франции и Великобритании.

Теги: #северный_поток_2 #парубий #франция
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