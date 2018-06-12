Глава Минюста констатирует снижение частоты обращений украинцев в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает снижение частоты обращений украинцев в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и надеется, что новые законодательные инициативы позволят значительно улучшить эту ситуацию, за исключением кейсов, связанных с агрессией РФ и событиями в Крыму и на востоке Украины.

"Что касается ЕСПЧ. У нас последние четыре года наметилась позитивная динамика. Украина уже не входит в топ-1 или топ-2 стран, которые имеют больше всего жалоб, мы сейчас находимся по соседству с Италией, то есть четвертое, пятое, шестое место", - сказал П.Петренко во вторник на пресс-конференции в Киеве.

Вместе с тем, он признал, что проблема массового обращения украинцев в ЕСПЧ в связи с нарушением прав человека в Украине все ещё остается актуальной. "Проблема осталась нам в наследство от предыдущей власти, когда фактически очень много социальных вопросов, которые принимались на уровне законов, в дальнейшем просто не обеспечивались финансированием и государство фактически было вынужденно компенсировать по решениям ЕСПЧ", - пояснил министр.

П.Петренко также сообщил: "Буквально в ближайшие дни мы презентуем ряд законодательных инициатив... чтобы решить проблему 12 тысяч дел, которые были объединены по одному типу". По его словам, тогда Украина сможет войти в рейтинг стран, граждане которых меньше всего обращаются в ЕСПЧ.

"Останется только часть дел, связанных с войной и событиями на востоке и в аннексированном Крыму", - сказал глава Минюста, добавив, что эти кейсы являются объективной реальностью.