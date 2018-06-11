На Донбассе в понедельник боевики 10 раз нарушали "режим тишины"

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в ООС.

"В течение этих суток, 11 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - сказано сводке пресс-центра операции объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Согласно сообщению ООС, незаконные вооруженные формирования совершали провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески, где открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов.

"Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутово, где использовалось стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения объединенных сил успешно подавили огневые точки противника", - сказано в сводке.

Также боевики пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук на Мариупольском направлении. "Контрснайперскими мерами украинские защитники быстро вынудили противника прекратить огонь", - сообщили в ООС.

"За текущие сутки один военнослужащий получил ранения и был эвакуирован в медицинское учреждение. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в сводке.