США добавили в санкционные списки трех граждан России и пять связанных с РФ компаний

Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к РФ, говорится в документе Минфина США, обнародованном в понедельник.

Такие меры были приняты в рамках "американского закона о санкциях CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций").

Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна.

Также под санкции подпали три российские организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".

Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, офисы которых расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.