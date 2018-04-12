События

04:38 12.04.2018

В Луцке полиция установила лже-минера областной больницы

В Луцке полиция установила лже-минера областной больницы

Правоохранители установили личность телефонного хулигана, сообщившего о "минировании" областной клинической больницы в Луцке, сообщила пресс-служба сектора коммуникации Национальной полиции в Волынской области.

"Сегодня вечером (в среду – ИФ) в 19:15 на линию экстренного вызова полиции "102" позвонил неизвестный и сообщил о минировании Волынской областной клинической больницы. Полиция установила личность, которая сообщила о минировании больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обследования помещений больницы и прилегающей к ней территории правоохранители не обнаружили взрывоопасных веществ и предметов. Информация о минировании не подтвердилась.

"Сейчас пациенты и персонал, которых на момент проверки эвакуировали из больницы, возвращаются в помещение", – отметили в ведомстве.

Следователи Луцкого отдела полиции по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыли уголовное производство по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Решается вопрос о задержании лица, причастного к совершению указанного правонарушения, в соответствии со ст.208 УПК, полиция проводит соответствующие следственные действия.

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