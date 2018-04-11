Херсонский горсуд отпустил под личное обязательство капитана судна "Норд" по второму подозрению

Херсонский городской суд в среду избрал меру пресечения в виде личного обязательства капитану задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимиру Горбенко по еще одному предъявленному подозрению, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК: капитану избрана мера пресечения в виде личного обязательства, он должен посещать следователя. Ему также запрещено посещать оккупированную территорию", - рассказала Т.Тихончик.

Как сообщалось, 10 апреля В.Горбенко был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).

По информации Т.Тихончик, в ходе досудебного расследования установлено, что рыболовецкое судно "Норд" осуществляло рыбный промысел в Азовском море на основании так называемого "Разрешения на добычу (вылову) водных морских ресурсов", изданного "Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству" и других документов, выданных органами, действующими на временно оккупированной территории полуострова Крым.

"Их деятельность, в соответствии с ч.2 ст.9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", является незаконной", - рассказала она.

10 апреля В.Горбенко, который ранее в тот день был отпущен под залог, прибыл в Главное управления СБУ в Крыму (находится в Херсон) на допрос.

После выхода под залог капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан, вместе с тем, у В.Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги и 10 апреля В.Горбенко освободили из-под стражи.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста. В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".