Удерживаемый на Шри-Ланке украинский капитан судна "Avant Garde" Гаврилов вернулся в Украину - Кулеба

Удерживаемый на Шри-Ланке с 2016 года украинский капитан судна "Avant Garde" Геннадий Гаврилов был оправдан судом, и прибыл в Одессу, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд, наконец, его оправдал. Сейчас он уже в Одессе", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

В июне 2016 года капитан Гаврилов был арестован за незаконный ввоз оружия в Шри-Ланку.