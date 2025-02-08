Глава Пентагона Хегсет анонсировал свое участие в заседаниях группы "Рамштайн" и министров обороны НАТО на следующей неделе в Брюсселе

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседаниях Координационной группы по вопросам обороны Украины и министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится соответственно 12 и 13 февраля в Брюсселе, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Госсекретарь Хегсет поедет в Брюссель, Бельгия, для участия во встрече министров обороны НАТО и встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG)", - сказано в пресс-релизе.

Как известно, заседание Контактной группы состоится 12 февраля по инициативе Великобритании накануне встречи министров обороны НАТО, которое запланировано на 13 февраля.

В пресс-релизе также отмечается, что на своей первой встрече министров НАТО "он будет общаться с членами Альянса и партнерами, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов Альянса на оборону, усиление европейского лидерства и расширение мощностей оборонной промышленности по обе стороны Атлантики". "На заседании Координационной группы, первом под председательством Соединенного Королевства, секретарь повторит обязательства президента Трампа по скорейшему дипломатическому прекращению войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в безопасности помощи Украине", - очерчивается позиция США.

Пентагон также анонсировал, что это будет недельная поездка - до визита в Брюссель Хегсет отправится 10 февраля в Германию, а после Бельгии поедет в Польшу.

Накануне визитов Хегсет в пятницу, 7 февраля, выступил перед военнослужащими и гражданскими Министерства обороны в Пентагоне со своими приоритетами. "Мы едем в Европу на следующей неделе на министерство НАТО, чтобы поговорить с нашими друзьями, которые были и будут оставаться нашими союзниками", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что во время его лидерства "вы увидите такое определение приоритетов, которое, как мы верим, расширит возможности, подбодрит, будет стимулировать большее распределение нагрузки между союзниками, которых мы любим, которых мы поддерживаем, которые также должны быть готовы активизироваться". "Президент Трамп возглавлял это в НАТО в своей первой администрации. Мы собираемся сделать это снова", - добавил он.

Хегсет также считает, что "часть приоритетов заключается в расширении возможностей наших союзников и партнеров". "Несомненно, мы должны возглавить мир. И президент Трамп четко это сказал. Америка прежде всего означает, что мы заботимся об Америке в первую очередь. Но часть "Америки прежде всего" заключается в том, чтобы предоставить союзникам и партнерам возможность стать приумножителями боевых действий, чтобы добавить к нашим возможностям. Я имею в виду, что это иностранные военные продажи, это обучение, это оборонные партнерства. Но это также напоминает определенным странам и определенным регионам мира, что Америка не может быть гарантом всего навсегда в мире, где мы должны в определенные моменты отдать предпочтение переходу к большим угрозам", - отметил глава Пентагона свое видение.

В своей речи он только один раз упомянул Украину, когда говорил о "восстановлении сдерживания" (deterrence and defence - сдерживание и оборона - основные принципы коллективной защиты НАТО). "К сожалению, в течение последних нескольких лет мы стали свидетелями событий, которые создали восприятие - реальность или восприятие - но я бы утверждал, что больше восприятие американской слабости, независимо от того, что произошло в Афганистане, за что мы будем нести ответственность, за то, что произошло 7 октября, за войну, которая развязалась в Украине", - пояснил Хегсет свое мнение.