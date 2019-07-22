Выборы2019

Выборы

13:52 22.07.2019

Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере - Генпрокуратура

1 мин читать
Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере - Генпрокуратура

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ выявили факты завладения денежными средствами в сумме более $6 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения, сообщил отдел связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, проведены или проводятся в настоящее время следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятии "Спецтехноэкспорт", направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" – дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт".

Теги: #оборонка #дело #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 22.07.2019
"ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет об изъятии Службой безопасности при обыске МНЛЗ №3

"ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет об изъятии Службой безопасности при обыске МНЛЗ №3

14:10 21.07.2019
Полиция открыла дело по факту препятствования осуществлению избирательного права в округе №94

Полиция открыла дело по факту препятствования осуществлению избирательного права в округе №94

12:46 21.07.2019
Полиция открыла дело о выносе бюллетеня в Херсоне

Полиция открыла дело о выносе бюллетеня в Херсоне

21:38 20.07.2019
Секретарь СНБО об обысках СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог": тревожный сигнал, разбираюсь

Секретарь СНБО об обысках СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог": тревожный сигнал, разбираюсь

16:33 20.07.2019
СБУ проводит обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог"

СБУ проводит обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог"

15:56 20.07.2019
СБУ проводит обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог"

СБУ проводит обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог"

12:05 19.07.2019
ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

12:42 15.07.2019
Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича - представитель обвинения

Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича - представитель обвинения

18:00 12.07.2019
Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

16:54 12.07.2019
В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЦИК поступили 62,02% электронных протоколов

В ЦИК поступили 50,01% электронных протоколов

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись – глава ЦИК

"Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13% - 100% протоколов

Кандидаты от "Слуги народа" сохраняют лидерство в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" более чем в 3 раза опережает ОПЗЖ по итогам обработки 65,3% протоколов

Выборы в Раду прошли в надлежащем порядке, в отдельных случаях были нарушения – миссия КАНАДЕМ

Выборы в Раду продемонстрировали, что мажоритарная составляющая изжила себя – Айвазовская

Партия "Слуга народа" подписала декларацию о намерениях с УРБ и аналитическими центрами

В Ивано-Франковской области победила кандидат от "Свободы" Савчук, уверенно лидирует Иванчук и кандидат "Слуги народа" Андрийович

В трех округах в Донецкой области завершился подсчет голосов, победили кандидат от "Оппоблока" и два самовыдвиженца – ЦИК

Берлин ждет окончательных результатов выборов в Украине - правительство ФРГ

Выборы в Раду прошли в надлежащем порядке, в отдельных случаях были нарушения – миссия КАНАДЕМ

В Черновицкой области уверенно лидируют кандидаты от "Слуги народа" Лис, Заремский и Божик, а Бурбак вероятно в Раду не проходит

В ЦИК поступили 62,02% электронных протоколов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА