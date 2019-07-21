На Ровенщине в больницах с отравлением остается более 30 человек - ГСЧС

В Ровенской области в больницах продолжают оставаться более 30 человек из-за пищевого отравления в одном из местных кафе, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 21 июля в Здолбуновской районной больнице с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 32 человека (из них 5 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в г. Мизоч Здолбуновского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).