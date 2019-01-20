Выборы2019

Выборы

19:53 20.01.2019

Колесников: Новая Конституция Украины – ключевой элемент программы "Оппозиционного блока"

2 мин читать
Колесников: Новая Конституция Украины – ключевой элемент программы "Оппозиционного блока"

Новая Конституция Украины является ключевым элементом программы партии "Оппозиционный блок", заявил сопредседатель политсовета партии Борис Колесников на Форуме за мир и развитие, проходящем в воскресенье в Запорожье.

Как сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционный блок", Б.Колесников отметил, что форум собрал людей, которым небезразлична судьба Украины.

"Это и промышленная элита, и люди, которые находятся на местах и знают о ситуации в стране намного больше, чем все политики вместе взятые. Они поддержали нашего коллегу, нашего друга Александра Вилкула", - отметил Б.Колесников.

По его словам, проект новой Конституции Украины станет ключевым элементом избирательной программы кандидата в президенты Украины А.Вилкула. Б.Колесников напомнил, что "Оппозиционный блок" представил первый формат обновленного Основного Закона еще в 2016 году.

"Все политики и СМИ, которые завтра будут предлагать схожие статьи, могут просто обратиться к первоисточнику, который есть на нашем сайте. Там всё четко прописано: двухпалатный парламент, 150 депутатов", - отметил Б.Колесников.

По словам председателя политсовета "Оппозиционного блока", местные советы должны получить больше полномочий, нежели они имеют сейчас.

"Если бы власть к нам прислушалась и предложила всем 25 субъектам то, что предлагаем мы, война бы уже давно закончилась", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он также отметил, что парламентская республика является основным элементом программы "Оппозиционного блока".

"Она принесла успех таким странам, как ФРГ и Италия. Можно также рассмотреть американскую модель с широкими полномочиями президента, но они все перерезаны правами штатов. Это – система "idiot proof" - защита от идиотов. Чтобы не строить такую сложную защиту от идиотов, их лучше не приводить во власть. Поэтому самым актуальным вопросом является децентрализация. Это – основа будущего. Вся Европа живет исключительно на местных советах. Ни Администрация президента, ни Кабмин, ни Верховная Рада не производят ничего кроме углекислого газа. Все производство идет на местах, все доходы и расходы – тоже здесь. А оборона, безопасность, внешняя политика и национальная инфраструктура должны быть у "центра", - отметил политик.

Теги: #украина #колесников #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

Бойко: Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране

ЦИК зарегистрировала уже 10 кандидатов в президенты Украины

Лавров: Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины

Вилкул: Импорт угля из-за границы за валюту – это прямой удар по курсу гривны

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене "церковного" закона

"Оппоблок" в Раде заявил, что обжалует в КС закон о подчиненности религиозных общин и покинул сессионный зал

Гриценко о Донбассе: Территории должны вернуться на наших условиях

Обращение одесского активиста Михайлика к Гриценко, Садовому, Вакарчуку: Вы можете стать "врачами" нашей, смертельно больной страны

ПОСЛЕДНЕЕ

СПУ выдвинула Киву кандидатом в президенты

Юрий Бойко: Чем быстрее будет произведена смена власти, тем быстрее начнутся изменения в стране

Аваков: В МВД и Нацполицию поступило 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации

Порошенко: Армия, ассоциация с ЕС, безвиз, децентрализация и Томос - это не пиар, а последовательные шаги плана Украины

Зеленский рассказал, как он собирается совмещать политику и работу в "Квартале-95"

Организация "евробляхеров" "Авто Евро Сила" будет наблюдать за выборами президента Украины

Сыроид и Березюк будут доверенными лицами Садового на выборах президента

Порошенко: Украинцы помнят цену разделения и не повторят ошибок прошлого

На съезде партии "Основа" Сергея Таруту избрали единым кандидатом в президенты Украины

Выборы 2019: Что нельзя делать на избирательных участках - "112 Украина"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА