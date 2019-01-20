Колесников: Новая Конституция Украины – ключевой элемент программы "Оппозиционного блока"

Новая Конституция Украины является ключевым элементом программы партии "Оппозиционный блок", заявил сопредседатель политсовета партии Борис Колесников на Форуме за мир и развитие, проходящем в воскресенье в Запорожье.

Как сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционный блок", Б.Колесников отметил, что форум собрал людей, которым небезразлична судьба Украины.

"Это и промышленная элита, и люди, которые находятся на местах и знают о ситуации в стране намного больше, чем все политики вместе взятые. Они поддержали нашего коллегу, нашего друга Александра Вилкула", - отметил Б.Колесников.

По его словам, проект новой Конституции Украины станет ключевым элементом избирательной программы кандидата в президенты Украины А.Вилкула. Б.Колесников напомнил, что "Оппозиционный блок" представил первый формат обновленного Основного Закона еще в 2016 году.

"Все политики и СМИ, которые завтра будут предлагать схожие статьи, могут просто обратиться к первоисточнику, который есть на нашем сайте. Там всё четко прописано: двухпалатный парламент, 150 депутатов", - отметил Б.Колесников.

По словам председателя политсовета "Оппозиционного блока", местные советы должны получить больше полномочий, нежели они имеют сейчас.

"Если бы власть к нам прислушалась и предложила всем 25 субъектам то, что предлагаем мы, война бы уже давно закончилась", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он также отметил, что парламентская республика является основным элементом программы "Оппозиционного блока".

"Она принесла успех таким странам, как ФРГ и Италия. Можно также рассмотреть американскую модель с широкими полномочиями президента, но они все перерезаны правами штатов. Это – система "idiot proof" - защита от идиотов. Чтобы не строить такую сложную защиту от идиотов, их лучше не приводить во власть. Поэтому самым актуальным вопросом является децентрализация. Это – основа будущего. Вся Европа живет исключительно на местных советах. Ни Администрация президента, ни Кабмин, ни Верховная Рада не производят ничего кроме углекислого газа. Все производство идет на местах, все доходы и расходы – тоже здесь. А оборона, безопасность, внешняя политика и национальная инфраструктура должны быть у "центра", - отметил политик.