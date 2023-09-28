УЗА призывает успокоиться и отработать технические вопросы экспорта украинского зерна в Польшу

Украинская и польская стороны активно работают над техническими вопросами решения регулирования украинского экспорта зерна в Польшу, в частности, над лицензированием украинского экспорта по согласованию со страной назначения и по его транзиту через Польшу, сообщили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Согласно сообщению, в УЗА уверены, что Украина и Польша спокойно придут к согласию по экспорту зерна и согласуют механизмы контроля и транзита зерна.

"Никакие громкие политические заявления не оказывают влияния на решение технических вопросов рабочими группами, в том числе с участием Еврокомиссии. А эмоциональные политические заявления следует рассматривать как данность во время избирательного процесса и заинтересованность политиков в привлечении внимания избирателя", - приводит пресс-служба УЗА слова президента ассоциации Николая Горбачева.

В бизнес-объединении напомнили, что недавно агарные министры Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телуш обсудили предложенный Украиной механизм лицензирования экспорта четырех видов продукции (пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника) в соседние страны ЕС, согласованный с Еврокомиссией.

Польский министр положительно оценил предложенный механизм лицензирования украинского экспорта, при котором Польша и другие страны-соседи будут иметь возможность решать потребности их рынков. Например, экспорт зерна в Польшу будет возможен, если польское правительство даст согласие на импорт конкретного зерна определенного объема в Польшу, пояснили в УЗА.

В профильной ассоциации подчеркнули, что Польша взяла неделю на рассмотрение украинского предложения, и напомнили слова Телуша о том, что нужно успокоить ситуацию и разработать механизмы, которые будут эффективно обеспечивать транзит украинского зерна в те регионы, где оно нужно.

Как сообщалось, Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Эти пять восточноевропейских стран-членов ЕС утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск в ВТО, обвинив Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к ее агропродукции.