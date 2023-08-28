Украинская и польская железные дороги договорились о совместном развитии перевозок

АО "Укрзализныця" (УЗ) вместе с польским оператором Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) в понедельник подписали соглашение о развитии железнодорожного сообщения - первое такого уровня с 1994 года, сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко.

"Вместе мы продолжим развивать пограничную инфраструктуру и увеличивать пассажирский и грузооборот между нашими странами, что в итоге будет иметь положительный эффект для наших железных дорог и национальных экономик Украины и Польши", - приводятся слова Лященко в пресс-релизе УЗ.

В соответствии с соглашением, PKP проработает меры для заключения отдельных соглашений с УЗ в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Также с целью разработки проектов отдельных соглашений стороны создадут совместные рабочие группы.

Кроме того, УЗ и PKP договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи осуществляется не только принимающим перевозчиком на пограничной станции, находящейся на территории его государства, но и перевозчиком, который сдает груз, на пограничной станции, находящейся на его территории.

При этом обслуживание поездов грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами обеих сторон с соблюдением паритета 50/50.