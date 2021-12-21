АТБ и Aurora вошли в ТОП-3 ведущих дискаунтеров Центральной и Восточной Европы - Colliers

Украинские ритейлеры АТБ и Aurora вошли в ТОП-3 ведущих дискаунтеров Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), сообщается в исследовании о торговой недвижимости и рынке дискаунтеров Colliers ExCEEding Borders Retail Report 2021.

Отчет ExCEEding Borders о торговой недвижимости и рынке дискаунтеров региона ЦВЕ рассматривает ситуацию и перспективы на 16 рынках: Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Украины.

"Дискаунтер – очень четкая модель: понятные, стандартизированные магазины со стабильным набором товаров. За счет этого дискаунтеры ориентированы на максимальное снижение себестоимости открытия новых локаций. По сравнению с другими операторами объем инвестиций в открытие будет ниже на 20-30%, а иногда и на 50%. Как результат, дискаунт-операторы могут позволить себе более плотное покрытие районов и располагаются ближе к своему потребителю", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" ведущий эксперт консалтинговой компании Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Как сообщается в отчете, в ЦВЕ насчитывается более 30 сетей продовольственных дискаунтеров. По количеству магазинов ведущим ритейлером является Biedronka с более чем 3100 магазинами в Польше. Немецкая компания Schwarz Group, которой принадлежит Lidl, занимает второе место с более чем 2000 магазинами. Крупнейшая сеть продуктовых скидок в Украине АТБ с примерно 1270 магазинами, занимает третье место.

Кроме Lidl и Kaufland, другие германские сети развиваются в регионе ЦВЕ: Aldi представлена в Польше как Aldi Nord и в Венгрии как Aldi Süd; Penny представлена в Чешской Республике, Венгрии и Румынии. В период с начала 2020 года по конец первого полугодия 2021 года в Центральной и Восточной Европе было открыто более 1 350 магазинов продовольственных дискаунтеров.

Что касается непродовольственных дискаунтеров, то в регионе ЦВЕ насчитывается более 45 сетей. Самым большим по количеству магазинов является Pepco, за ним следуют KIK, украинская Aurora заняла третье место, на четвертом Ostrov Chistoty.

Сеть Pepco с почти 2500 магазинами представлена в 11 странах. Pepco Group также владеет торговой маркой Dealz с примерно 100 магазинами в Польше. Вторая по величине сеть KiK насчитывает около 1000 магазинов в 8 странах.

Ряд дискаунтеров являются крупными местными сетями, сосредоточенными в одной стране, такие как Aurora с примерно 650 магазинами в Украине и Ostrov Chistoty с примерно 550 магазинами в Беларуси.

Как сообщил Игорь Заболоцкий, в Украине рынок дискаунтеров продовольственных и непродовольственных товаров продолжает активно развиваться. "Пока он насыщен только местными операторами. Учитывая тот факт, что большинство украинских городов имеют более низкий уровень доходов, чем, например, столица, украинский рынок благоприятен для дискаунт-ритейлеров", - отметил эксперт.

Как сообщалось, в июле 2021 года Фонд прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) с капиталом $200 млн под управлением Horizon Capital приобрел 11,3%-ный пакет акций розничной сети Aurora, работающей в формате dollar store и с 650 магазинами являющейся лидером в этом сегменте, с целью развития. По состоянию на декабрь 2021 насчитывается 777 магазинов, на следующий год предполагается открытие еще 380 магазинов. Также озвучены планы экспансии в страны Восточной Европы, одной из первых таких стран является Молдова, где многие годы работает Horizon Capital.

Как отметил Заболоцкий, в Украине продовольственные и непродовольственные дискаунтеры открываются в основном в региональных и небольших городах, приближенных к целевой аудитории. Однако критерии зависят от формата сети. Крупнейшая как по обороту, так и по количеству магазинов продовольственная сеть дискаунтеров АТБ планирует открывать новые магазины в густонаселенных районах, в том числе столицы, для расширения зоны покрытия.

По его наблюдениям, в целом пандемия Covid-19 не ускорила развитие дискаунт-сетей в Украине. Каждая сеть следует своему собственному плану развития, однако свободные помещения, появившиеся после вспышки Covid-19, помогли некоторым операторам открываться в локациях, ранее недоступных для них.

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