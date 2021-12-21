Газ в Европе дорожает до $1800/тыс. куб. м на развороте Ямала-Европы и падении ветрогенерации

Спотовая цена газа в Европе достигла $1800/тыс. куб. м на информации об остановке и развороте в реверс газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 154,35 евро за МВт/ч, то есть $1800 за тысячу кубометров.

"Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по газопроводу "Ямал-Европа". Данные газотранспортного оператора Gascade за первые часы новых газовых суток подтверждают, что трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток.