Маск заплатит $11 млрд налогов в этом году

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск в текущем году заплатит налоги на сумму свыше $11 млрд.

"Для тех, кто интересуется: я заплачу больше $11 млрд налогов в этом году", - написал предприниматель на своей странице в соцсети Twitter вскоре после спора с сенатором Элизабет Уоррен, обвинившей Маска в уклонении от налоговых выплат.

"Давайте изменим несправедливый налоговый кодекс, чтобы "Человек года" действительно платил налоги и перестал жить за чужой счет", - написала Уоррен на прошлой неделе. В ответ на это Маск сравнил ее со "злобной мамашей, которая просто орет на всех без разбора и без причины".

Состояние Маска оценивается примерно в $266 млрд. С начала года предприниматель продал акции Tesla на сумму порядка $13,6 млрд, согласно документам, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Значительная часть этих средств пойдет на уплату налогов - по словам Маска, это его единственный способ найти деньги для налоговых органов, поскольку у него нет иных источников дохода.