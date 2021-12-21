Экономика

03:14 21.12.2021

Цена газа на следующий годовой период будет пересматриваться с учетом мировых цен и уровня собственной добычи – премьер

3 мин читать
Цена газа на следующий годовой период будет пересматриваться с учетом мировых цен и уровня собственной добычи – премьер

Цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости о цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи, при этом правительство обладает достаточным набором инструментов для защиты населения, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нынешняя цена на газ (…) это годовой рыночный продукт, зафиксированный на один год. Конечно, на следующий годовой период он будет пересмотрен НАК "Нафтогаз" и будет формироваться в зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировом рынке и сколько будет газа в Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, а мы над этим работаем", – сказал премьер в эфире программы "Свобода слова на ICTV" в понедельник поздно вечером.

По его словам, этот "годовой продукт будет понятным", а правительство сделает все возможное, чтобы защитить как уязвимых потребителей, так и население в целом "с точки зрения цены на газ".

"Всегда у правительства есть инструмент, как защитить население от тех или иных нерыночных, монопольных или кризисных влияний", – заявил Шмыгаль.

При этом в качестве одного из примеров он привел решение правительства об ограничении ценовой надбавки на дизтопливо и бензин, что, по его мнению, стабилизировало цены.

Вместе с тем, на вопрос ведущего о требованиях Международного валютного фонда "рыночной цены", в частности, на газ, премьер отметил: "Меморандум с МВФ – это двусторонний документ, и там нет требований. Там есть общая договоренность, как мы движемся. Там закреплены важные для нас основы, являющиеся базой нашего развития в рыночной экономике. Там прописаны шаги по дальнейшему развитию энергорынка, а не о катастрофическом росте цен, не о том, что экономика, энергетика и население не потянут таких цен".

Позже он также пояснил, что, учитывая достаточные для прохождения отопительного сезона ресурсы по газу и углю, у правительства нет планов по введению ограничений потребления электроэнергии, а ее отключения сейчас – это результаты плановых или аварийных ремонтов электросетей, производимых операторами системы распределения (облэнерго).

Как сообщалось, несколькими днями ранее премьер неоднократно отмечал, что Украина располагает достаточным объемом энергоресурсов для прохождения отопительного сезона, Он указал, что по состоянию на середину декабря в украинских хранилищах больше 15 млрд куб. газа. Также, по его словам, этой зимой поставки украинского и импортного энергоугля на ТЭС будут составлять около 2 млн тонн/месяц, тогда как его использование прогнозируется в объеме 1,7-1,9 млн тонн, что позволит накапливать на складах по 0,1-0,3 млн тонн в месяц.

До 1 мая 2022 года годовое предложение "Нафтогаза" для населения составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

 

Теги: #электроэнергия #энергетика #нефтегаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 17.12.2021
Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц - премьер

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц - премьер

21:27 14.12.2021
Минэнерго предлагает Кабмину утвердить на случай острого дефицита э/э условия работы на газе угольных ТЭС и ТЭЦ

Минэнерго предлагает Кабмину утвердить на случай острого дефицита э/э условия работы на газе угольных ТЭС и ТЭЦ

21:04 14.12.2021
НКРЭКУ видит нарушение "ГарПоком" лицусловий деятельности в связи с дискриминационным подходом к ДТЭК ВИЭ

НКРЭКУ видит нарушение "ГарПоком" лицусловий деятельности в связи с дискриминационным подходом к ДТЭК ВИЭ

11:40 14.12.2021
Добыча нефти может упасть на 30% в текущем десятилетии — министр энергетики Саудовской Аравии

Добыча нефти может упасть на 30% в текущем десятилетии — министр энергетики Саудовской Аравии

20:27 13.12.2021
Импорт э/э из Беларуси в Украину обвалился до 60МВт

Импорт э/э из Беларуси в Украину обвалился до 60МВт

19:01 08.12.2021
Тариф на газ для населения в следующем году должен быть коммерческим – экс-глава "Нафтогаза"

Тариф на газ для населения в следующем году должен быть коммерческим – экс-глава "Нафтогаза"

20:18 01.12.2021
НКРЭКУ утвердила тариф "Укрэнерго" на передачу э/э на 2022г в размере 345,64 грн/МВт-ч – на 17,6% выше текущего

НКРЭКУ утвердила тариф "Укрэнерго" на передачу э/э на 2022г в размере 345,64 грн/МВт-ч – на 17,6% выше текущего

21:17 30.11.2021
Украина начала председательствовать в Energy Community – Минэнерго

Украина начала председательствовать в Energy Community – Минэнерго

19:17 30.11.2021
Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

21:14 26.11.2021
ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные заявления Зеленского

ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные заявления Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

Цена газа в Европе превысила $1900/тыс. куб. м в ожидании первых морозов

Еврооблигации Украины подешевели на предложениях РФ о гарантиях безопасности

Украина намерена увеличить добычу природного газа с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год за 3-4 года

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Бюджет 2022 г. предусматривает выплаты компенсации для получения жилья для внутренне перемещенных лиц, признанных УБД

В ОТП Банке называют катастрофическим разрыв между согласованными и выданными ипотечными кредитами

"Укрэнерго" на фоне похолодания прогнозирует рост потребления электроэнергии на 21 декабря почти на 4%

Объем выдачи "доступных кредитов" ОТП Банком за 2 месяца вырос на треть – глава правления

ОТП Банк на 100% фондируется внутри страны – глава правления

Поток клиентов в отделениях ОТП Банка упал на 35% из-за COVID-19 - глава правления

Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

НКРЭКУ повысила тарифы на распределение э/э для областных ОСР с 1 января на 10,3-30% для потребителей 1-го класса и на 0,5-17,7% - 2-го

Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III кв.-2021 с 2,4% до 2,7%

Глава фракции "Слуга народа": в I кв.-2022 анонсируем большую налоговую реформу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА