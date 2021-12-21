Цена газа на следующий годовой период будет пересматриваться с учетом мировых цен и уровня собственной добычи – премьер

Цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости о цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи, при этом правительство обладает достаточным набором инструментов для защиты населения, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нынешняя цена на газ (…) это годовой рыночный продукт, зафиксированный на один год. Конечно, на следующий годовой период он будет пересмотрен НАК "Нафтогаз" и будет формироваться в зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировом рынке и сколько будет газа в Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, а мы над этим работаем", – сказал премьер в эфире программы "Свобода слова на ICTV" в понедельник поздно вечером.

По его словам, этот "годовой продукт будет понятным", а правительство сделает все возможное, чтобы защитить как уязвимых потребителей, так и население в целом "с точки зрения цены на газ".

"Всегда у правительства есть инструмент, как защитить население от тех или иных нерыночных, монопольных или кризисных влияний", – заявил Шмыгаль.

При этом в качестве одного из примеров он привел решение правительства об ограничении ценовой надбавки на дизтопливо и бензин, что, по его мнению, стабилизировало цены.

Вместе с тем, на вопрос ведущего о требованиях Международного валютного фонда "рыночной цены", в частности, на газ, премьер отметил: "Меморандум с МВФ – это двусторонний документ, и там нет требований. Там есть общая договоренность, как мы движемся. Там закреплены важные для нас основы, являющиеся базой нашего развития в рыночной экономике. Там прописаны шаги по дальнейшему развитию энергорынка, а не о катастрофическом росте цен, не о том, что экономика, энергетика и население не потянут таких цен".

Позже он также пояснил, что, учитывая достаточные для прохождения отопительного сезона ресурсы по газу и углю, у правительства нет планов по введению ограничений потребления электроэнергии, а ее отключения сейчас – это результаты плановых или аварийных ремонтов электросетей, производимых операторами системы распределения (облэнерго).

Как сообщалось, несколькими днями ранее премьер неоднократно отмечал, что Украина располагает достаточным объемом энергоресурсов для прохождения отопительного сезона, Он указал, что по состоянию на середину декабря в украинских хранилищах больше 15 млрд куб. газа. Также, по его словам, этой зимой поставки украинского и импортного энергоугля на ТЭС будут составлять около 2 млн тонн/месяц, тогда как его использование прогнозируется в объеме 1,7-1,9 млн тонн, что позволит накапливать на складах по 0,1-0,3 млн тонн в месяц.

До 1 мая 2022 года годовое предложение "Нафтогаза" для населения составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).