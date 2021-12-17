Еврооблигации Украины подешевели на предложениях РФ о гарантиях безопасности

Кривая доходности еврооблигаций Украины выросла в пятницу на 30-60 базисных пунктов, составляя теперь от 7,6-8% при погашении в 2022-23гг до 8,5-8,7% при погашении соответственно в 2027 и 2032 годах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, такое снижение цен стало реакцией на обнародованный Москвой в этот день проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Документ состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

В целом после снижения на минувшей неделе ставок еврооблигаций Украины на оптимизме инвесторов после разговора президентов РФ и США Владимира путина и Джозефа Байдена, на этой неделе они подскочили на 50-90 базисных пунктов.