Экономика

19:25 17.12.2021

Еврооблигации Украины подешевели на предложениях РФ о гарантиях безопасности

1 мин читать
Еврооблигации Украины подешевели на предложениях РФ о гарантиях безопасности

Кривая доходности еврооблигаций Украины выросла в пятницу на 30-60 базисных пунктов, составляя теперь от 7,6-8% при погашении в 2022-23гг до 8,5-8,7% при погашении соответственно в 2027 и 2032 годах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, такое снижение цен стало реакцией на обнародованный Москвой в этот день проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Документ состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

В целом после снижения на минувшей неделе ставок еврооблигаций Украины на оптимизме инвесторов после разговора президентов РФ и США Владимира путина и Джозефа Байдена, на этой неделе они подскочили на 50-90 базисных пунктов.

Теги: #еврооблигации #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 16.12.2021
Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

12:33 15.12.2021
Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

09:22 13.12.2021
Беларусь смягчила госрегулирование цен из-за убытков производителей

Беларусь смягчила госрегулирование цен из-за убытков производителей

14:14 03.12.2021
Нардепы предлагают вернуть госрегулирование цен на продукты питания

Нардепы предлагают вернуть госрегулирование цен на продукты питания

14:08 01.12.2021
Цены на кофе находятся на 10-летних максимумах, аналитики ждут дальнейшего роста

Цены на кофе находятся на 10-летних максимумах, аналитики ждут дальнейшего роста

11:54 22.11.2021
Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

17:56 15.11.2021
Рост цен на металлы может подорвать энергопереход – МВФ

Рост цен на металлы может подорвать энергопереход – МВФ

17:53 12.11.2021
Нецелевое направление средств от "зеленых" еврооблигаций может обернуться ударом для экономики Украины – мнение

Нецелевое направление средств от "зеленых" еврооблигаций может обернуться ударом для экономики Украины – мнение

19:28 11.11.2021
Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

18:25 02.11.2021
"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина намерена увеличить добычу природного газа с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год за 3-4 года

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц - премьер

Глава "Нафтогаза" предупредил о невозможности долго покрывать большой разрыв между рыночной и текущей бытовой ценой газа

"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь – глава компании

Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина намерена увеличить добычу природного газа с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год за 3-4 года

Уолл-стрит завершает неделю на минорной ноте

Федрезерв может стабилизировать инфляцию, избежав рецессии - глава ФРБ Нью-Йорка

Управление полиции охраны Ривненской области объявило тендер на страхование финрисков

НБУ на этой неделе продал на межбанке $132,5 млн и купил $5 млн

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц - премьер

SEC оштрафовала JPMorgan на $125 млн за нарушение требования о сохранении коммуникаций сотрудников

ЦБ Азербайджана по итогам 2021г ожидает инфляцию до 11,9%

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,265 грн/$1

Федрезерв может стабилизировать инфляцию, избежав рецессии - глава ФРБ Нью-Йорка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА