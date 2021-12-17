НБУ на этой неделе продал на межбанке $132,5 млн и купил $5 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 13 по 17 декабря продал на межбанковском валютном рынке $132,5 млн и купил $5 млн.

Согласно данным НБУ, $7,5 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, а $125 млн - в рамках интервенций по единому курсу.

Кроме того, центробанк купил $5 млн с выбором лучшей цены, $5 млн - в рамках интервенций по единому курсу.

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $3 млрд 675,7 млн, продал - $1 млрд 271,7 млн.

В январе чистая покупка составила $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего в апреле была зафиксирована чистая продажа $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями, в июне сальдо покупки было $583,3 млн, в июле – $188 млн, в августе – $199,3 млн, в сентябре – $273,6 млн, в октябре – $717,6 млн, а в ноябре – $334,2 млн.