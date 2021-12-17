Экономика

14:31 17.12.2021

В Раде не хватило голосов для рассмотрения вопроса об отсрочке использования кассовых аппаратов в бизнесе

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В Раде не хватило голосов для рассмотрения вопроса об отсрочке использования кассовых аппаратов в бизнесе

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке использования кассовых аппаратов в бизнесе.

За включение законопроекта в повестку дня внеочередного заседания проголосовало всего 102 народных депутата (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку - ИФ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за включение данного вопроса в повестку дня проголосовали: 36 народных депутатов из фракции "Слуга народа", 12 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 21 - "Европейская солидарность", 10 - "Батькивщина", 11 - "За будущее", 4 - "Доверие", 8 - внефракционные. Никто из фракции "Голос" предложение первого вице-спикера Александра Корниенко включить вопрос в повестку дня заседания не поддержал.

Как сообщалось, по требованию более чем 150 народных депутатов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередную сессию на пятницу, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть законопроект № 6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Теги: #законопроект #кассовые_аппараты #рада
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