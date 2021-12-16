Импорт э/э из Беларуси после пятидневного провала завтра вырастет в несколько раз – сайт ENTSO-E

Импорт электроэнергии из Беларуси на 17 декабря может увеличиться до 870 МВт после пятидневного провала, свидетельствуют обновленные данные на сайте ENTSO-E в четверг вечером.

Согласно информации на сайте, на пятницу планируются поставки по 870 МВт на все часы суток, что почти соответствует максимальной мощности сечения из этого направления (900 МВт).

Таким образом, импорт вернется на тот уровень, на котором он осуществлялся в последнее время до резкого падения на 60МВт с 12 декабря и незначительного роста до 100 МВт 16 декабря.

До этого все дни декабря электроэнергия из Беларуси поступала мощностью от 398 МВт до 900 МВт в зависимости от времени суток.

690 МВт мощности сечения Беларусь-Украина на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" на 17 декабря выкупило ООО "Трейдэнергоресурс", еще 150 МВт – ООО "Электро Комьюнити", ранее купившее 60 МВт для импорта на весь месяц. Результаты суточного аукциона на 18 декабря аналогичны.

Как сообщалось, падение объемов импорта глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус объяснил его приостановкой со стороны ООО "ТЭТ групп", осуществляющей поставки через дубайского посредника Vector Energy.

Ранее по результатам месячного аукциона НЭК "Укрэнерго" по распределению межгосударственных сечений на декабрь "ТЭТ групп" выкупила 400 МВт на весь месяц плюс по 400 МВт дополнительно с 1 по 19 декабря и с 27 по 31 декабря. Эта компания осуществляла импорт с самого начала его открытия в ноябре.

То, что выкупленный на месяц ресурс (максимальная мощность сечения 900 МВт) был выставлен на суточный аукцион, может свидетельствовать об отказе поставщика от ранее забронированной мощности.

Согласно информации из открытых источников, в ноябре 2019 года зарегистрировано ООО "Трейдэнергоресурс", являющееся поставщиком э/э для небытовых потребителей в Украине. Его учредителем является компания "Вектор Энерджи Инновейшн FZCO", зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.