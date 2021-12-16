Инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022 г. - Лагард

Экономическая активность замедлилась в четвертом квартале текущего года, и период умеренного роста экономики, вероятно, продолжится в начале следующего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Мы ожидаем, что рост ВВП превзойдет допандемийный уровень в первом квартале 2022 года", - сказала глава ЕЦБ.

В свою очередь, инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022 года. Ожидается, что она останется высокой в ближайшей перспективе, но начнет замедляться в течение следующего года, отметила Лагард.

"Подъем инфляции главным образом отражает резкий рост цен на топливо, газ и электроэнергию", - сказала Лагард.

По ее словам, спрос продолжает превосходить предложение в ряде секторов. Последствия этого особенно отражаются на ценах на товары длительного пользователя и тех сегментах потребительских услуг, которые только недавно возобновили работу.

Риски для прогноза экономики в целом остаются сбалансированными. Экономическая активность может превзойти ожидания ЕЦБ, если потребители станут более уверенными в экономике и будут более активно тратить денежные средства. В то же время ухудшение ситуации с пандемией, включая распространение новых вариантов коронавируса, может оказать более длительное давление на рост экономики, отметила Лагард.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Совет управляющих ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ.

При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

Кроме того, ЕЦБ принял решение ускорить темпы реализации запущенной ранее программы выкупа активов Asset Purchase Programme (APP). ЕЦБ будет выкупать активы на 40 млрд евро в месяц во втором квартале 2022 года и на 30 млрд евро - в третьем квартале 2022 года.

С октября 2022 года и далее ЕЦБ будет выкупать активы в рамках APP ежемесячно на 20 млрд евро. Выкуп активов продолжится столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок, и завершится незадолго до того, как Центробанк начнет повышать ключевые процентные ставки.