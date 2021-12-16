Экономика

16:54 16.12.2021

Инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022 г. - Лагард

2 мин читать
Инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022 г. - Лагард

Экономическая активность замедлилась в четвертом квартале текущего года, и период умеренного роста экономики, вероятно, продолжится в начале следующего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Мы ожидаем, что рост ВВП превзойдет допандемийный уровень в первом квартале 2022 года", - сказала глава ЕЦБ.

В свою очередь, инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022 года. Ожидается, что она останется высокой в ближайшей перспективе, но начнет замедляться в течение следующего года, отметила Лагард.

"Подъем инфляции главным образом отражает резкий рост цен на топливо, газ и электроэнергию", - сказала Лагард.

По ее словам, спрос продолжает превосходить предложение в ряде секторов. Последствия этого особенно отражаются на ценах на товары длительного пользователя и тех сегментах потребительских услуг, которые только недавно возобновили работу.

Риски для прогноза экономики в целом остаются сбалансированными. Экономическая активность может превзойти ожидания ЕЦБ, если потребители станут более уверенными в экономике и будут более активно тратить денежные средства. В то же время ухудшение ситуации с пандемией, включая распространение новых вариантов коронавируса, может оказать более длительное давление на рост экономики, отметила Лагард.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Совет управляющих ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ.

При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

Кроме того, ЕЦБ принял решение ускорить темпы реализации запущенной ранее программы выкупа активов Asset Purchase Programme (APP). ЕЦБ будет выкупать активы на 40 млрд евро в месяц во втором квартале 2022 года и на 30 млрд евро - в третьем квартале 2022 года.

С октября 2022 года и далее ЕЦБ будет выкупать активы в рамках APP ежемесячно на 20 млрд евро. Выкуп активов продолжится столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок, и завершится незадолго до того, как Центробанк начнет повышать ключевые процентные ставки.

Теги: #лагард #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 09.12.2021
Возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции – НБУ

Возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции – НБУ

15:58 09.12.2021
Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

12:00 02.12.2021
Страны продолжат инвестировать в нефть и газ из-за инфляции и риска социальных волнений — Saxo Bank

Страны продолжат инвестировать в нефть и газ из-за инфляции и риска социальных волнений — Saxo Bank

11:17 02.12.2021
Минфин Украины обеспокоен ростом инфляции в мире и подорожанием заимствований

Минфин Украины обеспокоен ростом инфляции в мире и подорожанием заимствований

14:06 21.10.2021
Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%

Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%

18:26 18.10.2021
Бизнес улучшил прогноз по девальвации гривни, но прогнозирует ускорение инфляции – опрос НБУ

Бизнес улучшил прогноз по девальвации гривни, но прогнозирует ускорение инфляции – опрос НБУ

15:52 08.10.2021
Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

18:47 30.09.2021
Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

16:41 09.09.2021
Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

15:59 09.09.2021
Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат

Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

Украина до конца года израсходует все $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения СПЗ - Минфин

"Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год - прокачал 40 млрд куб.м газа

Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

Цена газа в Европе превысила $1500/тыс. куб м, добавив за день торгов 11%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

Рада приняла за основу законопроект о выделении на зарплаты горнякам 2,4 млрд грн бюджетных средств

Глава регулятора ФРГ: не стоит ждать сертификации "Северного потока 2" в первой половине 2022 г.

Киевсовет ратифицировал финсоглашение с ЕИБ на EUR100 млн с целью закупки новых троллейбусов и 50 вагонов метро

Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

Электронный полис "Зеленая карта" может быть введен в Украине к концу 2022 года

ЕБРР выделит "Укравтодору" EUR190 млн кредита на ремонт и улучшение техсостояния участков дороги Киев-Одесса

Украина до конца года израсходует все $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения СПЗ - Минфин

Рост себестоимости жилья ведет к уменьшению маржи застройщиков – мнение

"Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год - прокачал 40 млрд куб.м газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА