Экономика

16:27 16.12.2021

Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

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Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

Украина принимает два очередных судна класса "Панамакс" с импортным углем общим объемом 131 тыс. тонн, первое из которых с 55 тыс. тонн угля происхождением из Колумбии причалило в порт "ТИС" в четверг в 13.30.

Как сообщается в пресс-релизе "ДТЭК Энерго", второе судно с 76 тыс. тонн топлива из США будет швартоваться в порту "Южный" ночью.

"Вдобавок к двум "Панамаксам" с импортным углем, которые уже прибыли и почти полностью отгружены на украинские ТЭС, мы встречаем еще два судна с топливом из США и Колумбии", - сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, слова которого приведены в пресс-релизе.

По состоянию на середину декабря 2021 года компания договорилась об импорте в Украину восьми судновых партий с углем из США и Колумбии общим объемом почти 545 тыс. тонн.

Как сообщалось, первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Второй "Панамакс" с углем уже для ТЭС "ДТЭК Энерго" прибыл 5 декабря.

В целом для стабильного прохождения отопительного сезона "ДТЭК Энерго" в настоящее время законтрактовала более 1 млн тонн импортного топлива. При этом в ноябре компания импортировала 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца – 455 тыс. тонн.

Кроме того, как отметили в компании, "ДТЭК Энерго" в декабре продолжает наращивать объемы собственной угледобычи.

"В то же время мы заботимся о собственной добыче. На некоторых шахтах уже в начале декабря досрочно выполнили годовой план добычи угля и продолжаем максимально его наращивать", - подчеркнул Салеев.

В ноябре на шахтах "ДТЭК Энерго" было добыто около 1,5 млн тонн угля марки "Г".

Теги: #панамакс #уголь
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