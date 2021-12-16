Глава регулятора ФРГ: не стоит ждать сертификации "Северного потока 2" в первой половине 2022 г.

Глава германского Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) Йохен Хоманн считает, что решения о сертификации "Северного потока 2" в первой половине 2022 года ждать не стоит, процесс, по его мнению, займет больше времени.

"Решения по этому вопросу в первой половине года не будет", - сказал он в четверг, запись выступления опубликована на сайте агентства.

Хоманн еще раз пояснил суть дела. Федеральное сетевое агентство ранее временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Заявку на сертификацию подавала зарегистрированная в Швейцарии компания, а необходимо, чтобы она была зарегистрирована в ФРГ.

"Акционерное общество "Северный поток 2" начало, конечно, это преобразование и сообщило нам об этом. Поэтому мы прервали процесс сертификации. Он будет возобновлен тогда, когда к нам поступят соответствующие документы. Когда они к нам поступят - тут прогноз сделать сложно - начнется процесс сертификации", - сказал Хоманн.

Он напомнил, что часть срока, выделенного на рассмотрение документов, уже прошла, после подачи документов процесс возобновится.

Как сообщал "Интерфаксу" ранее пресс-секретарь регулятора Фите Вульф, агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев. После вынесения заключения оно будет направлено в Еврокомиссию. У ЕК есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления этого срока еще на два месяца.

После того как ответ от Еврокомиссии будет получен, у Федерального сетевого агентства есть еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Bundesnetzagentur рассматривает документы на сертификацию газопровода и его соответствие нормам газовой директивы ЕС.