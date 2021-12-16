Экономика

10:56 16.12.2021

ЕБРР выделит "Укравтодору" EUR190 млн кредита на ремонт и улучшение техсостояния участков дороги Киев-Одесса

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ЕБРР выделит "Укравтодору" EUR190 млн кредита на ремонт и улучшение техсостояния участков дороги Киев-Одесса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") транш в размере EUR190 млн на ремонт и улучшение технического состояния участков автопути М-05 Киев-Одесса.

Как говорится в релизе ЕБРР, средства выделяются с учетом сделанных агентством шагов в направлении улучшения управления.

"После предпринятых Государственным агентством автомобильных дорог Украины шагов в направлении повышения эффективности управления Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития принял выделение нового транша EUR190 млн для дальнейшего улучшения дорожной инфраструктуры страны. Транш предоставляется в рамках пакета финансирования общим объемом EUR450 млн и предназначен для улучшения техническо-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 Киев-Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", - говорится в релизе.

В ЕБРР отмечают, что предоставление нового транша стало возможным благодаря прогрессу, достигнутому "Укравтодором" в пересмотре систем управления агентством с целью дальнейшего продвижения необходимых реформ. В частности, независимые эксперты разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утвержденный руководящей группой высокого уровня, в состав которой входят представители правительства, Офиса президента, ЕБРР и "Укравтодора".

По данным банка, этот план, который уже используется, предусматривает комплексный подход к обеспечению добропорядочности и комплаенса, улучшение корпоративного управления и внутренних механизмов, политик и процедур предотвращения коррупции. Он также должен способствовать развитию культуры добропорядочности в масштабах всей организации.

Реформа в "Укравтодоре", направленная на преодоление коррупции в дорожном секторе, является пилотной программой согласно меморандуму о взаимопонимании по усилению корпоративного управления в государственном секторе, подписанном в октябре 2020 года между правительством Украины и ЕБРР.

"Реализация этой реформы станет лакмусовым тестом для более широкой программы предотвращения коррупции и повышения эффективности управления на государственных предприятиях и в государственных организациях Украины, поддерживаемой ЕБРР", - говорится в релизе.

Кроме того, в ЕБРР отмечают, что "Укравтодор" разработал план действий по развитию электрической мобильности, который должен способствовать распространению использования электрического транспорта в стране, а также создает отдельное подразделение дорожной безопасности.

Теги: #ебрр #транш #укравтодор
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