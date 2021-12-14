Экономика

14:39 14.12.2021

Курс Dogecoin взлетел на 39% после слов Маска о планах Tesla продавать мерч за эту криптовалюту

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Курс Dogecoin взлетел на 39% после слов Маска о планах Tesla продавать мерч за эту криптовалюту

Курс Dogecion подскочил на 39% во вторник на заявлении главы Tesla Inc. Илона Маска о том, что за эту криптовалюту можно будет покупать мерч компании.

Маск, признанный журналом Time "Человеком года - 2021", заявил изданию, что, хотя Dogecoin была создана как "глупая шутка", эта криптовалюта "лучше приспособлена для транзакций", чем биткойн.

"Объем транзакций с биткойнами низкий, а расходы на каждую транзакцию высокие", - отметил Маск.

Dogecoin, по его словам, "стимулирует людей расходовать деньги, а не копить их".

Tesla разрешит покупку своего мерча за Dogecion, и "посмотрим, как это пойдет", сказал Маск.

Глава Tesla неоднократно упоминал Dogecoin в Twitter, что существенно увеличило популярность криптовалюты, созданной в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину.

Курс Dogecoin во вторник поднялся до $0,2191, в начале этого года он составлял менее 1 цента.

Теги: #tesla #маск #криптовалюта
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