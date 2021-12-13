Экономика

17:12 13.12.2021

Госбюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с НДС - глава профильного комитета

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Госбюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с НДС - глава профильного комитета

Государственный бюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Более 1 млрд грн в месяц (отказ от "скруток" принесет - ИФ) в бюджет. И это только от скруток", – сказал нардеп "Слуги народа" в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, прошлая неделя была посвящена комитетом борьбе с этим явлением.

"Последние четыре дня (интервью состоялось 10 декабря - ИФ) мы успешно ведем борьбу с воровством НДС из бюджета. Были заблокированы схемы по системному уклонению от уплаты НДС, так называемые "скрутки" – когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию. Мы накрыли огромный, миллионный "бизнес" конвертаторов и налоговиков", – сказал Гетманцев.

"Это огромная развлетленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители", – добавил он.

"В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС – который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю подакцизкой, вымагая деньги. Это – отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, прогнивший доверху", – указал Даниил Гетманцев.

Теги: #гетманцев #госбюджет
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