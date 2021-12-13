Экономика

09:22 13.12.2021

Беларусь смягчила госрегулирование цен из-за убытков производителей

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Беларусь смягчила госрегулирование цен из-за убытков производителей

Правительство Беларуси сократило перечень социально значимых товаров с госрегулированием цен. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 10 декабря 2021 года, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Согласно новому постановлению, с 15 декабря текущего года государственное регулирование цен будет распространяться на 29 позиций социально значимых товаров (ранее - 62 позиции), а также 50 позиций лекарственных средств. Перечень включает в себя хлеб, муку, говядину, свинину, куриное мясо, молоко, кефир, сметану, творог, ряд овощей и фруктов, сахар, перловую крупу и другие товары.

Также в документе указано, что ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать в декабре-феврале 2021-22 гг - 0,9%, в марте-декабре 2022 г. - 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Пределы сформированы с учетом среднего роста цен на социально значимую группу товаров в данные месяцы предыдущих лет и обусловлены ограничением роста потребительских цен на уровне 6% по итогам 2022 года.

В конце ноября вице-премьер Александр Субботин сообщал, что правительство Беларуси из-за убытков производителей рассматривает возможность ослабления жесткого госрегулирования цен, введенного в феврале этого года. "(. . .) перечень социально значимых товаров мы сократим до 17, уберем бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее", - говорил он.

По словам Субботина, сдерживание цен планируется заменить на адресную финподдержку малоимущих.

Теги: #цены #беларусь
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