Экономика

19:34 10.12.2021

Цены на нефть растут и завершают неделю максимальным подъемом с августа, Brent - $75,13 за баррель

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Цены на нефть растут и завершают неделю максимальным подъемом с августа, Brent - $75,13 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с августа благодаря некоторому снижению опасений, связанных с потенциальными последствиями нового штамма COVID-19 "омикрон".

Сигналов о том, что появление "омикрона" приведет к падению спроса на нефть, пока нет, и это дает облегчение рынку. Тем не менее, нервозность сохраняется: данные о росте заболеваемости COVID-19, а также о введении новых карантинных ограничений в ряде стран, привели к падению рынка в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 КСК составляет $75,13 за баррель, что на $0,71 (0,95%) выше цены на закрытие рынка в четверг.

Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,84 (1,18%), до $71,78 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,4%, WTI - более чем на 8%, и недельный подъем стоимости обоих сортов, вероятно, станет максимальным с конца августа.

Некоторое давление на нефтяной рынок оказывает долговой кризис в китайском секторе недвижимости, отмечает Market Watch. Эксперты опасаются, что дефолты компаний этого сектора ослабят рост экономики КНР, что приведет к снижению спроса на нефть в этой стране.

Теги: #мир #нефть #цена #вечер
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