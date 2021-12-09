В Чернигове начали создание Хаба социального партнерства предпринимательства и институционального развития

В Чернигове на базе областного молодежного центра в помещении бывшего кинотеатра им. Щорса будет создан Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, сообщается на сайте Черниговской ОГА.

Проект реализуется в рамках президентской программы "Большое строительство" за счет Государственного фонда регионального развития при софинансировании из местного бюджета. Реставрация здания уже стартовала.

"Хаб - один из самых масштабных проектов "Большого строительства", который будет реализовываться в течение 2021-2023 годов. Общая сметная стоимость – 58,3 млн грн. Софинансирование из местного бюджета составляет 5,8 млн. Субподрядчиков будет много, ведь предусмотрены разные виды работ. Сейчас идет демонтаж: готовится помещение под коворкинг, собрано сценическое оборудование. В планах – до нового года заменить окна", – цитируется глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

Отмечается, что внутри здание молодежного центра полностью перестроят и осовременят, снаружи же архитектура не изменится - реконструируют фасад и кровлю. В процессе переоборудования особое внимание будет уделено максимальному соблюдению принципов доступности.

В сообщении говорится, что хаб станет мультифункциональной и доступной платформой для организации инновационного и предпринимательского подхода к решению социальных проблем области, повышения деловой активности молодежи, проведения сессий, обучения, консультаций, переговоров и т.д.

Как сообщалось, в этом году в рамках президентской программы "Большое строительство" стартовала также отдельная программа "Большая реставрация" по восстановлению достопримечательностей и объектов культурного наследия.