Экономика

19:09 08.12.2021

Усть-Дунайский морской торговый порт планируют приватизировать в I кв. 2022г.

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Усть-Дунайский морской торговый порт планируют приватизировать в I кв. 2022г.

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать ГП "Усть-Дунайский морской торговый порт" в первом квартале 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ФГИ.

В Фонде отметили, что после включения единого имущественного комплекса ГП "Усть-Дунайский морской торговый порт" в перечень объектов малой приватизации была проведена инвентаризация имущества предприятия. Установлена необходимость оформления документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость. В настоящее время их оформление продолжается.

Кроме того, решается вопрос о снятии ареста с плавсредства предприятия, чтобы обеспечить максимальную стоимость объекта на предстоящем аукционе.

"Региональное отделение ФГИ совместно с руководством ГП осуществляет все необходимые меры для обеспечения успешной приватизации Усть-Дунайского порта в первом квартале 2022 года", - сообщили в фонде.

При этом в ФГИ также добавили, что все вышеперечисленные препятствия могут быть устранены при принятии комплексного законопроекта №4572, который сейчас находится на рассмотрении комитетов перед вторым чтением. В законопроекте также предусмотрена разблокировка приватизации обремененных арестами активов, которая технически невозможна сегодня.

Теги: #фги #порт #приватизация
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