JYSK намерен развивать b2b сегмент в Украине

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), планирует развивать b2b сегмент в Украине.

"Успех b2b направления компании в европейских странах вселяет надежду и насчет украинского рынка. Именно поэтому JYSK в Украине анонсирует открытие позиции b2b Sales Manager уже скоро. b2b Sales Manager будет отвечать за укрепление позиций JYSK как надежного партнера в сфере частных и государственных закупок", – сообщил исполнительный директор JYSK Евгений Иваница в LinkedIn.

На его взгляд, такое направление для компании является логичным, учитывая развитие рынка horeca и сферы услуг в Украине, несмотря на пандемию.

"После новогодних праздников перейдем ближе к делу", – уточнил Иваница.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине как b2c бизнес в 2004 году. По состоянию на 30 ноября 2021 года она представлена 82 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.