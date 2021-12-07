Поставки газа в Украину за 11 мес. снизились в 6,1 раза

Поставки природного газа в Украину из ЕС в январе-ноябре 2021 года сократились в 6,1 раза (на 13,05 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,55 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

По ее данным, в январе поставки составили 0,439 млрд куб. м, в феврале – 0,029 млрд куб. м, в марте – 0,008 млрд куб. м, в апреле – 0,077 млрд куб. м, в мае – 0,008 млрд куб. м, в июне – 0,09 млрд куб. м, в июле – 0,498 млрд куб. м, в августе – 0,567 млрд куб. м, в сентябре – 0,665 млрд куб. м, в октябре – 0,155 млрд куб. м, в ноябре – 0,012 млрд куб. м.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины за 11 месяцев 2021 года составил 2,207 млрд куб. м, в т.ч. в ноябре он составил 0,579 млрд куб. м (в направлении Венгрии – 0,31 млрд куб. м, Словакии – 0,18 млрд куб. м, Польши – 0,08 млрд куб. м), что на 20,9% больше, чем в октябре (0,479 млрд куб. м).

В ОГТСУ пояснили, что рост поставок газа в Венгрию в ноябре связан с тем, что в ночь на 1 ноября произошла авария на участке Трансбалканского газопровода, в результате чего основные поставки газа в Венгрию обеспечила Украина.

"Когда произошел инцидент на болгарской ГТС, Венгрия сбалансировала свою систему благодаря импорту газа из Украины. Этим объясняется рост экспорта газа из украинской ГТС в Венгрию. ОГТСУ уже неоднократно доказывал свою надежность как деловой партнер стран-соседей: в октябре мы помогли сбалансировать систему Молдовы, в ноябре — Венгрии. Мы готовы и дальше обеспечивать бесперебойный транзит газа для наших заказчиков", – отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, поставки природного газа в Украину в 2020 года увеличились на 12% (на 1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 15,9 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 10,2 млрд куб. м газа, Венгрии – 4,2 млрд куб. м, Польши – 1,5 млрд куб. м. При этом 45% объемов импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), ставшим доступным с начала 2020 года.

Согласно отчету Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чистый импорт природного газа в Украину в 2020-м составил 9,243 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м (11,554 млрд куб. м).

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года получил статус лицензированного оператора.