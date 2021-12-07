Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

Президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте (№№6394-6396) предусматривает отчисление с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых в счет накоплений для экономического паспорта с последующим ежегодным повышением этой доли на 5 п.п. - до 70% в 2030-м, а также отчисление 47,5% ренты на добычу нефти и газа в 2023 году с дальнейшим повышением до 95% в 2033-м.

Об этом свидетельствуют тексты указанных законопроектов, обнародованные на парламентском сайте во вторник.

Согласно им, соответствующие источники доходов исключаются из доходной части общего фонда госбюджета для формирования спецфонда в госбюджете.

"Указанные средства, которые будут поступать в спецфонд госбюджета Украины, будут направлены на меры для уплаты госвзонсов в систему экономического паспорта", – поясняют авторы законопроектов в сопроводительных документах.

Пакет законопроектов предполагают вступление основной их части в силу с 2023 года.

Участниками Фонда будущих поколений, который будет аккумулировать взносы на индивидуальных счетах, станут рожденные с 2019 года дети. Для получения выплат из системы экономического паспорта, как предусматривается, нужно достичь 18-летия, быть гражданином Украины и постоянно проживать в стране в течение пяти последних лет.

Законопроекты также предусматривают, что выплаты из системы экономического паспорта могут быть израсходованы на учебу, покупку личного жилья, лечение тяжелых заболеваний или при наличии критических состояний здоровья (до достижения 18 лет). При этом государство гарантирует соответствующие выплаты.

Кроме того, предполагается, что эти доходы не будут облагаться налогом.

Президент предлагает ежегодно отчислять в систему экономического паспорта две минимальные зарплаты на одного участника в год (14,35 тыс. грн в 2023 году, согласно Бюджетной декларации), свидетельствует соответствующий законопроект.

Администрирование работы Фонда предлагается возложить на администратора, владеющего лицензией на администрирование негосударственных пенсионных фондов и находящегося в госсобственности. Управление активами Фонда предполагается возложить на компанию по управлению активов с соответствующей лицензией. Хранение средств Фонда, как указано в законопроекте, должно происходить в госбанке.

Как ожидается в обновленном законопроекте о госбюджете Украины на 2022 год, поступления от рентной платы составят более 71 млрд грн.

По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 года в Украине родилось 707,66 тыс. чел.