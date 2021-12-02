Экономика

12:23 02.12.2021

Член набсовета Альфа Банка опроверг информацию о планах банка по покупке monobank

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Член набсовета Альфа Банка опроверг информацию о планах банка по покупке monobank

Альфа Банк (Киев) не планировал покупать виртуальный monobank, сообщил глава набсовета Альфа Банка Роман Шпек.

"У Альфа Банка не было планов покупать monobank. (...) Наш акционер холдинг HBH не вел переговоры относительно покупки", – сказал он в ходе Круглого стола "Государственные банки: чемодан без ручки" в четверг.

По данным Нацбанка Украины, Альфа Банк на 1 октября 2021 года по размеру общих активов занимал 6-е место (115,443 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.

По данным банка, его крупнейшими акционерами опосредованно являются Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).

Теги: #monobank #альфа_банк
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