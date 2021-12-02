Экономика

09:58 02.12.2021

Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2021 года вырастет до 5% - УЦСС

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Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2021 года вырастет до 5% - УЦСС

Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2021 года может вырасти на 4-5%, такой прогноз озвучил исполнительный директор ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС) Вячеслав Колесник в интервью "Интерфакс-Украина".

"Первое полугодие 2021 года было хорошее: производство металлоконструкций составило около 76 тыс. тонн. Третий квартал был несколько хуже по динамике: как раз в этот момент началось падение цены, многие считали, что покупать металл на нисходящем тренде не всегда оправданно. В четвертом квартале ситуация стабилизировалась. Мы все еще рассчитываем, что получим в 2021 году результаты несколько лучше прошлогодних - плюс 4-5%", - сказал он.

По словам Колесника, в настоящее время рынок металлоконструкций находится на стадии нисходящего тренда цен на металл. "Рост цен на энергоносители приостановил тренд снижения - с октября цены замерли. Мы надеемся, что тренд роста цен на энергоносители не будет продолжительным, к концу зимы ситуация стабилизируется и продолжится нисходящий тренд цен на металл", - сказал он.

По словам эксперта, колебания цен на металл не оказывают значительного влияния на экспорт, зато на локальном рынке существенны с точки зрения конкурентоспособности металлоконструкций по сравнению с другими конструкционными материалами.

Колесник отметил еще один фактор, который может повлиять на итоговые результаты года. "Существенные объемы металла идут на дорожное строительство, в частности на дорожное ограждение. В октябре-ноябре там практически приостановлены платежи. Если не возобновятся платежи производителям дорожного ограждения, то этот сегмент просядет на 25-30% в годовом исчислении", - сказал он.

Теги: #уцсс #металл #колесник
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