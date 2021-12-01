Экономика

16:10 01.12.2021

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 14,3%, вошла в зиму с 16 млрд куб. м газа

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Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 14,3%, вошла в зиму с 16 млрд куб. м газа

Украина с начавшегося 2 октября отопительного сезона по 30 ноября 2021 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 14,3% (на 2 млрд 671,3 млн куб. м) – до 16 млрд 28,8 млн куб. м, свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в октябре запасы в хранилищах снизились на 687,2 млн куб. м газа (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сутки).

Отбор газа в ноябре 2021 года на 9,5% выше, чем в ноябре-2020 (1,812 млрд куб. м).

Максимальный суточный отбор в прошлом месяце составил 88,5 млн куб. м (18 ноября), минимальный – 33,8 млн куб. м (6 ноября).

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #пхг #отопительный_сезон
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