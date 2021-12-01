Экономика

13:17 01.12.2021

Ассоциация ритейлеров Украины выступает против законодательных изменений в договорные отношения ритейлеров и производителей

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Ассоциация ритейлеров Украины выступает против законодательных изменений в договорные отношения ритейлеров и производителей

Ассоциация ритейлеров Украины выступает против законодательных изменений в условия договоров поставки между торговыми сетями и производителями пищевой продукции.

"На сегодня в Украине договорные отношения между производителями (поставщиками) и розничным звеном в полной мере урегулированы нормами действующего законодательства. Волеизъявление участников договоров должно осуществляться свободно, без какого-либо давления со стороны контрагента, других лиц и, в первую очередь, государства", – считает руководитель GR-направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петривская.

Она отметила, что сегодня сектор розничной торговли является довольно конкурентным, производители не ограничены преградами по сбыту собственной продукции и могут реализовывать ее как через супермаркеты, ярмарки, рынки, отдельные магазины, так и через собственные каналы.

По ее словам, основная идея, которую озвучивают инициаторы законопроектов №6068, 6068-1, 6068-2, 6068-3 и 6155 - поддержка сельскохозяйственных производителей, малых и средних фермеров в доступе в торговые сети. Однако предлагаемые депутатами законодательные изменения могут иметь обратный эффект и привести к пересмотру ритейлерами своей торговой политики.

"Введение жестких рамок для сроков расчетов и других ограничения при заключении договоров поставки пищевой продукции может значительно сократить присутствие товаров малых и средних фермеров на полках супермаркетов. Ритейлеры будут вынуждены сокращать ассортимент, объемы закупок, круг поставщиков, наращивать продажи продукции собственных брендов", – указала Петривская.

Эксперт добавила, что в текущей редакции законопроект также не поддерживают Государственная регуляторная служба и Министерство экономики Украины.

По словам главы ГРС Алексея Кучера, инициатива нарушает принцип свободы договора и предпринимательства. Служба представила вывод по итогам экспертизы законопроектов, отметив несоответствие предложенных норм политике дерегуляции и уменьшения административных барьеров для бизнеса и предпринимательства.

Кроме того, Минэкономики обнародовало предложения к законопроекту №6155. Согласно им, министерство не поддерживает проект, отмечая несоответствие его норм положениям европейской Директивы 2019/633 в части установления сроков оплаты за поставленные продуктовые и сельскохозяйственные товары.

Теги: #изменения #ассоциация_ритейлеров #поставки
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