Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в год – расчеты агентства

Направление всех рентных платежей, которые в настоящее время идут в государственный бюджет, детям на их экономические паспорта согласно озвученной президентом Владимиром Зеленским идее законопроекта позволит в 2022 году накопить на каждом таком паспорте до 9 тыс. грн, таковы расчеты агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2022 год, его поступления от ренты за пользование недрами общегосударственного значения ожидаются в размере 65,7 млрд грн, или 5% всех планируемых доходов госбюджета.

Суммарно рентные поступления прогнозируются в объеме 71,3 млрд грн, в том числе за пользование радиочастотным ресурсом – 2,3 млрд грн ренты, за транспортировку нефти и аммиака – 1,5 млрд грн, за воду и лесные ресурсы – соответственно 0,7 млрд грн и 0,5 млрд грн.

Согласно данным Госстата, за 2020 год в Украине проживало 7,46 млн детей в возрасте от нуля до 17 лет (6,68 млн – от нуля до 15 лет и 6,28 млн – от нуля до 14 лет).

Деление всех рентных платежей за недра на численность детей от нуля до 17 лет дает 8,82 тыс. грн.

Зеленский в среду в ежегодном послании анонсировал внесение в Верховую Раду до 10 декабря законопроекта об экономическом паспорте украинца. Он объяснил, что в соответствии с этим законопроектом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

Согласно приведенным выше цифрам, сейчас ежегодно совершеннолетия достигают около 400 тыс. украинцев.