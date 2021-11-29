Экономика

16:18 29.11.2021

Реальная зарплата в Украине в октябре 2021 г. выросла на 4% - Госстат

2 мин читать
Реальная зарплата в Украине в октябре 2021 г. выросла на 4% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2021 года на 4%по сравнению с октябрем 2020 года возросла, а относительно сентября текущего года сократилась на 2,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем-2021 сократилась на 1,4%, а в годовом измерении возросла на 15,4%, составив 14 045 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Уточняется, что в сентябре 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 239 грн, августе – 13 997 грн, июле – 14 345 грн, июне – 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре-2021 к октябрю-2020 наблюдался в Хмельницкой (на 18,5%), Полтавской (на 17,6%), Сумской (на 17,1%), Винницкой и Волынской (на 16,8%), Харьковской (на 16,7%), Черкасской (на 16,5%), Ривненской (на 16,2%) Черниговской (на 15,7%), Житомирской и Львовской (на 15,5%) областях, а также в Киеве (на 17,1%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 481грн, самый низкий в Черновицкой области – 10 878 грн.

В октябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 27,2%, в сельском хозяйстве – на 27%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 25,6%, в образовании – на 20,6%, в сфере операций с недвижимостью – на 19,2%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 18,3%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 16,4%, в финансовой и страховой деятельности – на 15,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 13,4%, в промышленности – на 13,2%, госуправлении и обороне – на 13,1%, в сфере административного обслуживания – на 12,2%, в строительстве – на 12,1%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 8,7%, в здравоохранении – на 3,5%, предоставлении других видов услуг – на 3,2%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Теги: #рост #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 26.11.2021
Банкиры ожидают замедления роста курса доллара благодаря интервенциям НБУ и $700 млн от МВФ

Банкиры ожидают замедления роста курса доллара благодаря интервенциям НБУ и $700 млн от МВФ

18:50 24.11.2021
Украина вне образования, здравоохранения и обороны ограничит рост минимальной зарплаты инфляцией +2% – меморандум с МВФ

Украина вне образования, здравоохранения и обороны ограничит рост минимальной зарплаты инфляцией +2% – меморандум с МВФ

14:38 22.11.2021
monobank вышел на рынок выплат зарплат

monobank вышел на рынок выплат зарплат

23:49 18.11.2021
Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 – Арахамия

Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 – Арахамия

17:56 15.11.2021
Рост цен на металлы может подорвать энергопереход – МВФ

Рост цен на металлы может подорвать энергопереход – МВФ

15:42 15.11.2021
Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% – Госстат

12:40 30.10.2021
"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

16:25 28.10.2021
Реальная зарплата в Украине в сентябре 2021г выросла на 6,9% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в сентябре 2021г выросла на 6,9% - Госстат

10:57 23.10.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" повышает зарплату работникам на 10%, некоторым категориям - до 30%

"ArcelorMittal Кривой Рог" повышает зарплату работникам на 10%, некоторым категориям - до 30%

02:43 21.10.2021
Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

monobank снизил кешбек на 25% из-за снижения ставок интерчейнджа

Зеленский склоняется к замене Украиной потребления ставшего дорогим газа электроэнергией

Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

МВФ оценивает потери Украины от запуска "СевПотока-2" в $1,2 млрд в год до 2024г

ПОСЛЕДНЕЕ

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

Необходимости в российских комплектующих нет, надо заниматься импортозамещением - гендиректор ХГАПП

БЭБ меняет методику конкурсов на вакансии, будет проводить их на базе Бюро

Кодекс по процедурам банкротства усложнил возможность злоупотреблений недобросовестным участникам – мнение

Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

За два года работы Кодекса по процедурам банкротства "страшилки" о нем не оправдались – мнение

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует обсудить с Марченко госбюджет-2022

Германия работает над продлением транзита газа через Украину на 5-10 лет – посол

НКРЭКУ примет решение об окончательной сертификации "Укрэнерго" в ближайшие недели

Корниенко рассчитывает, что Рада рассмотрит на текущей неделе госбюджет-2022 во втором чтении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА