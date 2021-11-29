Экономика

14:22 29.11.2021

Кодекс по процедурам банкротства усложнил возможность злоупотреблений недобросовестным участникам – мнение

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Кодекс по процедурам банкротства усложнил возможность злоупотреблений недобросовестным участникам – мнение

Кодекс по процедурам банкротства усложнил недобросовестным участникам возможность злоупотреблений, считает партнер юридической фирмы Ario Law Firm Ирина Сербин.

При этом она отметила, что Кодекс по процедурам банкротства еще будет дорабатываться "и наверняка этот процесс продлится долго", но есть позитивные моменты. В частности, по словам Сербин, его введению в действие два года назад особенно обрадовалось банковское сообщество, поскольку в Украине наконец появилось законодательство, "которое реально способно защитить права кредиторов".

"Те объемы портфелей неработающих кредитов, которые есть в отечественных финучреждениях, наглядно демонстрируют, что такого законодательства раньше у нас не было", - пояснила она агентству "Интерфакс-Украина".

Так, благодаря переходу процедуры реализации имущества банкротов в электронную систему ушли в прошлое такие "схемы" как проведение торгов "секретно" за закрытыми дверями, в которых принимают участие неизвестные фирмы-однодневки, а результаты которых потом обжалуются годами в судах, отмечает юрист.

"Если брать конкретные примеры, то я привела бы дело, которое мы вели несколько лет назад еще до появления Кодекса по процедурам банкротства. На юридическом рынке это дело известно названием "квартиры по 1 гривне", где на аукционе было продано восемь элитных квартир в новостройках за восемь гривень. Наша команда выиграла дело, но сам факт, что такое вообще могло происходить, сегодня уже кажется дикостью. В то же время подобные кейсы, мягко говоря, не были редкостью", - сказала она.

Комментируя развитие судебной практики в сфере банкротства, Сербин отметила, что "продолжает формироваться, нарабатываться и расставлять точки над "i" в вопросах правоприменения норм Кодекса". Также положительно оценивается в этом срезе практика судов по делам о неплатежеспособности физических лиц.

"Как известно, сама процедура восстановления платежеспособности физлиц впервые появилась в Украине со вступлением в силу Кодекса по процедурам банкротства, а потому для всех участников этого процесса это совершенно новая сфера деятельности", - пояснила Сербин.

Она также выразила надежду, что Верховная Рада в ближайшее время отменит мораторий на возбуждение дел о банкротстве в период карантина.

Теги: #кодекс #банкротство
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