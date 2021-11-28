ФРГ призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Посольство ФРГ в США направило в Конгресс документ с призывом не вводить ограничительные меры против газопровода "Северный поток-2", сообщает в воскресенье американский новостной портал Axios со ссылкой на неофициальный документ, который попал в распоряжение журналистов.

"Правительство Германии призвало членов Конгресса не вводить санкции в отношении газопровода "Северный-поток 2", утверждая, что это "ослабит" доверие к США и "в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству"", - передает портал.

В документе говорится, что газопровод в настоящее время "не представляет угрозы для Украины, пока гарантирован разумный транзит газа" через эту страну. В нем также отмечается, что возможные санкции США против "Северного потока-2" могут стать "победой" России, поскольку они внесут разлад между западными союзниками.

Также в нем отмечается, что Берлин "решительно настроен выполнять совместное соглашение США и Германии по поддержке Украины, энергетической безопасности и нашим климатическим целям" от 21 июля, чтобы укреплять как украинскую, так и европейскую энергетическую безопасность и "сдерживать Россию от злоупотребления газопроводом в агрессивных политических целях".

"Односторонние действия Конгресса США могут подорвать эти совместные усилия и серьезно ослабить трансатлантическое единство по теме России", - утверждается в документе, копия которого опубликована порталом.

В нем подчеркивается, что "Северный поток-2" не смягчает политику Германии по отношению к России, а также, что "рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией".

"Россия в настоящее время выполняет все обязательства оп поставкам, включая соглашение о транзите газа с Украиной, однако, она может делать больше. Недавние заявления Путина об увеличении поставок в европейские газовые хранилища - это шаг в правильном направлении", - говорится в нем.